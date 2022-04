FOTOD JA VIDEO ⟩ Telesaates «Ma näen su häält» paneb end nõunikuna proovile Trafficu solist Silver Laas: see, kuidas duett välja tuleb, sõltub väga palju koostööst

Selle nädala külalisnõunik ütleb, et meelelahutusäri on täis eripalgelisi inimesi ning aastatepikkune kogemus selles valdkonnas aitab tal teesklejad ära tabada. Samas nendib laulja, et on eelseisva dueti tõttu ärevil. «See, kuidas duett välja tuleb, sõltub väga palju koostööst. Kui enne duetti ei ole õrna aimugi, kas partner oskab lauda või mitte, siis võib juhtuda, et peab hakkama tegelema millegagi, mida tegelikult sooviks vältida,» lausub Laas.