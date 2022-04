ENNE JA NÜÜD ⟩ Angelina Jolie ja Brad Pitti 15-aastasest tütrest on sirgunud vanemate koopia

Näitlejapaar Angelina Jolie ja Brad Pitt olid aastaid koos ning neil on kolm bioloogilist last. Neist vanim on Shiloh Jolie-Pitt, kes tähistab mais juba 16. sünnipäeva. Viimastel aastatel on ta poisiliku stiili kleitide vastu vahetanud ja muutunud vanemate täielikuks koopiaks.