FOTOD JA VIDEO ⟩ Kuulsuste alleel oma tähe saanud Red Hot Chili Peppers tekitas paraja kaose

Alates 1983. aastast tegutsenud rokkbänd Red Hot Chili Peppers on pika karjääri jooksul võitnud tuhandete südamed. Nagu paljudele staaridele kohane anti neile 31. märtsil viimaks täht Hollywoodi kuulsuste alleel.

Pidulikku Los Angelese sündmust, mis on üldjuhul pigem tagasihoidlik, tulid aga vaatama rokkbändi fännid. Rahvast kogunes nii palju ja lärm oli nii suur, et politsei otsustas kuulsa tänava tseremoonia ajaks sulgeda, vahendab TMZ .

Küllap tegi päeva erilisemaks see, et bändi juured ulatuvad Los Angelesse ja nad on kohalike seas siiani ülimenukad. Peagi ilmub ansambli 12. stuudioalbum «Unlimited Love».