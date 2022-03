ELU25 ⟩ Kuidas kantseldada kaabakaid ehk misasi on majandussanktsioon?

Oletame, et on mingi üks konkreetne tropp. Suuremat sorti kaabakas. Kaabakal on ka kaaskond – see koosneb lihtsalt väiksema mastaabi kaabakatest. Tropikari ühesõnaga. Nüüd oletame veel, et mingil kummalisel moel on see kamp kaabakaid saanud enda kontrolli alla suisa mingi riigi. Traagiline, ütlete? Kahtlemata!

Mürsiku finantsvõimekus

Nüüd aga hakkavad kaabakad ülbama! Kaabakad nimelt hakkavad alati ülbama. Kuidas selliseid kantseldada? Ei, mitte selles mõttes nagu neoonroheliste juustega professionaalne aktivist tahab käntseldada keskealist meest aastal 2014 tehtud nalja eest. Kantseldada! Nagu kõurikut või mürsikut, kes pidevalt täiskasvanu piire testib ja sellega maailmas kaose kogust suurendab. Kuidas vähendada tropikarja tekitavat kaost ning võimalikku väga suurt kahju?

Esiteks piirab lapsevanem mürsiku käitumise mõjutamist kõnealuse mürsiku finantsvõimekust. Vähendab taskuraha või katkestab selle andmise sootuks.

Tuleme siinkohal tagasi juba mainitud mürsiku juurde – mida mürsikuga tehakse, kui ta areneb liiga kiiresti kaabakluse suunas ja käituda ei oska? Kui tegu on normaalse lapsevanema ja mitte trillallaa-trullalaa lumehelbekestest tõulapsi kasvatava könniga, kes iseendagagi hakkama ei saa, siis

Mürsiku liikumisvabadus

Teine oluline võimalus – et mitte öelda sanktsioon – on piirata mürsiku liikumisvabadust. Seda võib teha näiteks kohustusega tulla mingiks konkreetseks kellaajaks koju või kehtestada mürsikule otsustaval hetkel koduarest.

Kui mõni kaabakast Punn oma gängiga (riik/riigijuhid/isegi rahvas) liiga ülbeks ja ohtlikuks muutub, hakatakse teiste riikide poolt kõigepealt piirama kõnealuse kaabakriigi finantsi.