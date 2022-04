FOTOD ⟩ Beyonce kleit Oscarite järelpeol röövis fännidelt une

Kümnest fotost koosnevas pildiseerias näitab Beyonce sädelevat ja läbipaistvat kleiti igast nurgast. Fännid olid kleidist muidugi vaimustuses, kuid nii mõnigi tõi esile tõsiasja, et fotod potsatasid Instagrami kell neli hommikul.

«Kell on selleks liiga vähe, Beyonce, võta vabalt,» kommenteeris üks fännidest. Teine lisas: «Kell neli hommikul. Ainult Beyonce.»

«Proua, me proovime magada,» sõnas keegi.

Eriti sillas olid fännid postituse viimasest pildist, kus Beyonce oli tagumiku kaamera poole keeranud. Sellest valmis ka meem, kus Will Smith annab Beyoncele tagumikule laksu.

Pole kahtlustki, et Beyonce röövis selle kleidiga Oscarite järelpeol palju tähelepanu, kuid galaõhtu meeldejäävamaks hetkeks on siiski kurikuulus Will Smithi kõrvakiil.