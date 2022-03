Koolitulistaja ema: ma palvetasin, et mu poeg sureks

1999. aasta aprillis läksid Dylan Klebold ja Eric Harris tugevalt relvastatult kooli. Columbine'i veresaunaks kutsutud koolitulistamises tapsid nad 12 õpilast ja ühe õpetaja. Lisaks haavasid nad veel 24 inimest.

Eelmisel aastal valminud Taani dokumentaalfilmis räägib Dylani ema Susan Klebold kahe teise koolitulistaja vanemaga, milline on olnud nende elu pärast nende lapste kiusamist ja suurt veresauna.

Susan tunnistab,et tal oli alguses suuri raskusi uskuda, et tema laps on võimeline massimõrvaks.

Susan meenutas, et ta mõtles tol hetkel sellele, et kui tema laps teeb teistele nii haiget, ei ole ta väärt kaastunnet. «Ma palvetasin, et ta sureks,» tunnistas Dylani ema.

Susan eitas juhtunut kuude kaupa, ta ei suutnud uskuda, et tema poeg on kõigi nende õuduste eest vastutav. «Nad mitte ainult ei tapnud inimesi, vaid rääkisid rassistlikult ja sadistlikult. Ma arvan, et ma välistasin selle, arvasin, et Dylan poleks midagi sellist teinud või selliselt rääkinud,» lisas naine.

Lõpuks, faktide valguses, Susani meel muutus. Ta nägi oma pojast videoid, mis muutsid tal enda lapse tuvastamise keeruliseks. Susan uskus, et on olnud ja ema ning üles kasvatanud vastutustunliku, empaatiavõimelise ja armastava lapse. Peale seda õudust, tema usk kõigesse purunes aga tuhandeteks kildudeks, kirjutab Iltalehti.