SÄRTSAKAS VIDEO ⟩ Lummavalt kaunis: Laura Põldvere ema näeb sama noor välja kui lauljatar ise

«Kahjuks on meie teed lahku läinud, aga ma ei hakka seda rohkem kommenteerima,» jäi Põldvere Elu24ga rääkides napisõnaliseks, kinnitades, et vihjel on tõepõhi all. Siiski ütles ta, et lahku ei mindud suure tüliga. «Oleme endiselt head sõbrad,» nentis ta, lisades südame emotikoni.

Sotsiaalmeediast näib, et juba nädalapäevad on lauljatar veetnud päikeselises Dubais. Reisikaaslaseks on Laural (33) tema nooruslik ema Martina Põldvere (53), keda võiks ekslikult pidada lausa Laura õeks.

«Mul on nii hea meel, et saan seda imelist reisi jagada oma emaga. Ta on nii ilus, lõbus ja intelligentne. Ma tahan olla nagu tema, kui ma suureks saan,» õhkab lauljatar Instagrami tehtud postituses.

Muu hulgas jagab ta salapäraseid vihjeid. «Suurema osa ajast olen siin tööd teinud ja loodan, et juba õige pea saan teile ühest uuest koostööst teada anda,» avaldab muusik ja lisab särtsaka video sissejuhatuseks, et Dubais on imeline vibe.

Laura Põldvere ema Martina Põldvere töötab personaal- ja juhtimis-coach'ina, aidates inimestel oma tulevikku kujundada, nii et see ka soovitud suunas läheks. «Leiame lahenduse nendele piiridele, mis takistavad sul oma elu muutmast,» kirjutab naine ühismeedias.

Kolm aastat tagasi kirjutas Elu24 Laura foto kohta, et see on küll kõige kuumem ema-tütre pilt, mida nähtud on. «Ta on minu energia, ta on minu sära, ta on minu jõud,» kirjutas laulja toona foto iseloomustamiseks.

2005. aastal Postimehele antud intervjuust selgub, et Laura ja tema ema suhted on alati väga head olnud. «Välja arvatud puberteediaeg. Kui Laura õppis 6.-7. klassis, siis uksed ikka paukusid ja ka viiulit mängima tuli teda sundida,» meenutas ema toona.

Lähedastest suhetest räägib seegi, et ema-tütar on omavahel seotud tööalaselt ning Viimsis on nad ka kodu jaganud.