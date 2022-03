«Südamesoov» räägib vägivaldsest suhtest vabanenud Merli loo: ma ei osanud aimatagi, et ta mind jalaga kõhtu lööb

Viis aastat tagasi ei osanud Merli aimatagi, et tähelepanelik ja armas töökaaslane, kellele meeldivad sama šokolaad ja muusika, mis tallegi, peksab teda vähem kui aasta pärast jalaga kõhtu. Pikalt ei rääkinud naine oma kaaslase psüühilise ja füüsilise väärkohtlemise all kannatamisest kellelegi, sest tundis hirmu ja põhjendamatut häbi.

Nüüd on Merli võtnud missiooniks jagada oma lugu võimalikult paljudega, et ka teised lähisuhtevägivalla käes kannatajad mõistaksid, et nad pole üksi, ja julgeksid abi küsida. Merli loodud tugigrupist on saanud abi ja jõudu mitusada naist. Merlil on ka endal üks südamesoov, mis aitaks tal saatusekaaslasi veel paremini toetada.