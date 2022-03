VIDEO ⟩ USA: Putin on end ümbritsenud «jah-meestega», kes ei julge talle tõtt öelda

USA presidendi Joe Bideni nõunike sõnul said nad nimetatud info USA luureallikatelt.

«Meil on andmeid, et Vene vägede esindajad on Putinile valetanud ning see on muutnud presidendi ja sõjaväe juhtkonna suhteid halvemaks,» teatas Valge Maja kommunikatsioonijuht Kate Bedingfield USA meediale.

USA hinnangul ei ole Putin saanud tõest teavet näiteks Vene vägede probleemide kohta Ukraina sõjas või selle kohta, mil määral Venemaa lääne kehtestatud majandussanktsioonide tõttu kannatab. Putin ei tea ka seda, et Venemaa on pidanud saatma ajateenijaid Ukrainasse sõdima.

Ukraina armee poolt tabatud Vene sõdurid 19. märtsil 2022 Kiievis pressikonverentsil Foto: EPA/ATEF SAFADI/Scanpix

Põhjuseks on see, et Putini siseringi kuuluvad inimesed kardavad talle tõtt rääkida. Anonüümne Euroopa Liidu kõrge ametnik sõnas, et Euroopa riikide luuretel on Venemaa ja president Putini kohta samad andmed.

«Putinile on söödetud ette klantspilti, et kõik on korras ja sõda Ukrainas kulgeb Venemaa taktikepi all võidukalt. Selline probleem tekib, kui ümbritsed end «jah-meestega» või kui istud nendega väga pika laua taga, aga tegelikult ei kuule ega kuula neid,» nentis ametnik.

Briti valitsusside peakorteri GCHQ juht Jeremy Fleming sõnas Austraalias Canberras Austraalia rahvusülikoolis esinedes, et Putini nõunikud kardavad oma elu ja ametikoha pärast ning selle tõttu ei julge Venemaa presidendile tõtt öelda.

Flemingi arvates alahindasid Putin ja ta nõunikud ukrainlaste vastupanuvõimet, rahvusvahelist koostööd Ukraina abistamisel ja lääne poolt Venemaale kehtestatud majandussanktsioonide mõju.

«Oleme näinud, et Vene sõdurid, kellel ei ole korralikke relvi, keelduvad käske täitmast, saboteerivad olemasolevat varustust ja lasevad isegi «kogemata» oma lennuki alla,» jätkas Fleming.

Ta lisas, et kuigi Putini nõunikud valetavad talle, on Vene valitsusel teada, mis toimub ja milliseid vigu nad teinud on.

Vene väed alustasid Ukraina vallutussõda 24. veebruaril ja see on kestnud üle kuu ilma, et Venemaa oleks suutnud oma naaberriiki vallutada.

Türgis Istanbulis on toimunud Venemaa ja Ukraina vahel rahuläbirääkimised. Venemaa esindajad lubasid 29. märtsil, et Ukraina pealinna Kiievi juurest viiakse väed ära ja tähelepanu suunatakse Donbassile. Ukrainlaste arvates ei saa venelaste sõnu uskuda. Tuleb oodata ja vaadata, mida venelased teevad.