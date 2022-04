Londonist pärit 29-aastane supermodell Cara Delevingne on pidevalt ümbritsetud rahamägedest, glamuursetest pidudest ning luksusest. Parasjagu maailma tipus püsiv noor modell on juba jõudnud kokku ajada meeletult suure varanduse.

Cara Delevingne on tuntud kui modell ja näitleja, kuid ta on ka oma perele kuuluva kinnisvarafirma direktor. Ettevõtte väärtus on viimase aastaga kasvanud 5,5 miljoni naela võrra koguni 46,9 miljoni naelani. Lisaks kuulub naisele ettevõte Cara & Co, mille väärtus on 47,6 miljonit. See teeb modellist 94,5 miljoni naelase varakambriga ühe kõige rikkama noore Suurbritannias.