HOLLYWOODI RAHAMASIN ⟩ Maksuvõlad, tohutu kassaedu ja avatud abielu ehk Will Smithi tähelend kuni kurikuulsa kõrvakiiluni

Ameerika näitleja Will Smith, sünninimega Willard Carroll Smith II, sündis 25. septembril 1968. aastal Philadelphias. Tema ema töötas kooli nõukogu administraatorina ja isa külmikute insenerina. Willil on vanem õde ning kaksikutest õde ja vend, kes on näitlejast nooremad.