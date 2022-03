KAS TUNNED ÄRA? ⟩ Noor näitlejatar Amanda Hermiine veedab Hollandis särtsakat minipuhkust

Eestlased teavad Amanda Hermiine Künnapasi pigem näitlejana. Sellest hooajast teeb ta kaasa «Kättemaksukontoris» kolmanda detektiivina. Näitlemine on tal justkui veres, sest tema ema on tuntud Eesti näitleja Piret Kalda .

Kuid noor naine osales sel aastal ka Eesti Laulul. «Edasipääs veerandfinaali tuli mulle väga suure üllatusena. Kui loo saatsin, siis ei saatnud üldse selle lootusega, et valitakse,» sõnas Amanda ja lisas, et tal oli pigem sportlik huvi. «See on mu esimene lugu, pole varem muusikaga tegelenud. Kui tuli välja, et valiti ka, siis olin šokeeritud.»