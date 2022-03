VIDEO ⟩ Vene animafilm: kas Putinis on piisavalt samuraid, et ta teeks maailma heaks harakiri?

Venemaa meedia järelevalveorgan Roskomnadzor nõudis, et «Masjanja» tegijad ei levitaks multifilmi 160. osa, milles on nende teatel valeinfot Donteski ja Luhanski rahvavabariikides toimuva erioperatsiooni ja Vene vägede kohta.

Satiirilises joonissarjas seikleb kolm sõpra: Masjanja, Hrjundel ja Lohamtõi, kes kõik on pärit Peterburist. Nad on äratuntavad, neil on suur ovaalne pea ja pikad peenikesed jäsemed.