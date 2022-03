KAUNID KLÕPSUD ⟩ Downi sündroomiga modell Sofía Jirau jagab meeleolukaid pilte Pariisist

2022. aasta veebruaris sai Sofíast USA pesufirma Victoria's Secret esimene Downi sündroomiga modell. «Ühel päeval unistasin sellest, töötasin selle nimel ja nüüd on minu unistus täide läinud,» avaldas ta Instagramis ning tõdes, et maailmas ei ole piire. Kõik on võimalik, kui seda väga tahta. Oma eeskujuks moemaailmas peab Sofía Jennifer Lopezi ning ta on avaldanud, et sooviks temaga kohtuda.