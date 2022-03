VIDEO ⟩ Ukrainal on nüüd tanke rohkem kui sõja alguses

Majandusväljaanne forbes.com kirjutab, et Ukraina tankide arvu kasv on tingitud sellest, et ukrainlased on venelastelt võtnud ära rohkem tanke, kui nad ise on kaotanud.

Lääneriikide luurete andmetel on Ukraina armee kätte langenud vähemalt 117 kasutuskõlblikku Vene tanki. See arv põhineb Ukrainas toimuva sõja fotodel ja videotel, kuid asjatundjad arvavad, et tegelik arv võib olla suurem.

Ukraina vägede kätte langenud Vene tankidele on joonistatud Ukraina lipud, et neid enam Vene tankideks ei peetaks.

Kinnitamata andmetel on Venemaa kaotanud ühe kuu jooksul Ukrainas umbes 274 tanki, millest ligikaudu pooled on hävinud. Venemaa teatel on nende väeüksuste kätte langenud 37 Ukraina tanki.

Sõjandusekspertide sõnul on Vene armee kaotatud tankid üks märk, et Venemaa alustas Ukrainas sõda kehva ettevalmistusega, samas on see ukrainlastele kasulik.

Teisalt viitab see, et ukrainlastel on oma riiki kaitstes nii-öelda edumaa, sest Venemaal on olnud probleeme lisavarustuse saamisega Ukrainasse ja sidega üksuste vahel.

Viletsa tarne tõttu on Vene väed sattunud olukorda, kus on suurenenud oht, et laskemoon ja kütus lõppevad otsa.

Hävinud vene tank 27. märtsil Ukraina pealinna Kiievi lähedal Lukjanivkas Foto: Reuters/Marko Djurica/Scanpix

Ukrainlased on saanud osa Vene tanke tervete ja hüljatutena, kuna kütus on otsa lõppenud. Sotsiaalmeediasse on jõudnud fotod Ukraina talupidajatest, kes on hakanud traktorite abile tanke endale koju vedama, ning neist on saanud Ukraina vastupanu ühed sümbolid. Siiski nõudis Ukraina politsei, et põllupidajad tankid ära annaksid, sest riigi eest võitlejatel läheb neid vaja.

Ei ole teada ühtegi juhtumit, milles Ukraina tank oleks kütuse puudumise tõttu seisma jäänud ja maha jäetud.

Ukraina armee kasutab Vene vägede vastu võitlemisel nõukogudeaegseid T-64 tanke, mida Venemaal enam ei kasutata. Ukraina vägedel on ka T-72 ja T-80 tanke, mida kasutavad ka venelased.

Ukrainlased oskavad seega kasutada nende kätte langenud Vene tanke.

Küsimus on eelkõige selles, kui kiiresti suudab Ukraina armee parandada kannatada saanud Vene tankid, mis on nende kätte langenud, panna kütust ja muuta need täielikult lahinguvalmiks. Videotelt nähtu alusel arvatakse, et ukrainlased suudavad seda teha paari päevaga.

Kui varem vaid oletati, et ukrainlased kasutavad venelaste vastu võideldes ära Vene tanke, siis 11. märtsil saadi selle kohta kinnitus.

Suurbritannia Londoni King’s College'i sõjauuringute keskuse doktorant Rob Lee jagas Twitteris videot, millel on näha ukrainlaste kätte langenud ja kasutuses olevat Vene tanki.

A captured Russian T-80BVM tank in service with Ukraine. https://t.co/LbP4zrAazB pic.twitter.com/YXoj9OKff4 — Rob Lee (@RALee85) March 11, 2022

Venemaa 24. veebruaril algatatud Ukraina vallutussõda ei ole kulgenud nii, nagu Venemaa lootis, sest ukrainlased ei võtnud neid kahel käel vastu.