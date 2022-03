«Ma näen su häält» järgmine Tõnisson: läksin rolli nii sisse, et uskusin ise ka, et oskan laulda

Mihkel Juhkam on Kohila valla au ja uhkus. Ta on aktiivne noor, kelle elu üheks osaks ongi olnud kohaliku valla kultuurielu edendamine.

Igapäevaselt on ta tegev noorsootööga Kohila Avatud Noortekeskuses. Oma vaba aega sisustab ta aga just näitlemisega, mis tuli talle kasuks ka saates. Lisaks sellele tegeleb ta ka rahvatantsuga.

«Juba kahel korral olen osalenud igasuvises kohalikus suvelavastuses. Viimane aasta olin lavastaja rollis. Nagu minu tegelaskuju saates väitis, siis nii ongi, et olen näitlemisega seotud olnud kogu elu ja loodan, et see nii ka jääb. Näitlemine annab suurepärase võimaluse ennast välja elada,» rääkis Juhkam Elu24-le.

Ma näen su häält- Nele-Liis Vaiksoo ja Mihkel Juhkam. Foto: Rauno Liivand

«Muljed saatest on meeletud. Kogu saatemeeskond on lihtsalt super äge. Tiim on väga toetav ja võimalusipakkuv. Esialgu, kui ennast saatesse kirja panin, hakkasin hiljem kahtlema, kas tahan osaleda. Aga kui saate toimetaja mulle helistas, siis otsustasin siiski osaleda, saagu mis saab. Ja nagu aru sain, siis oli see väärt otsus,» muigas Mihkel, kes võitjana oma otsust enam ei kahetse.

Juhkam ütles, et saade andis talle juurde palju kogemusi ning viskab ka nalja, et nüüd on tal jalg telemaailma ukse vahel. «Nõunikud olid väga–väga kavalad. Nad ütlesid palju välja selliseid asju, mis oleks selle saate juures mulle saatuslikuks saada võinud. Näiteks videovoorus hammustasid läbi mu tausta vihje. Videos olin ma ruumis, kus seinal rippusid kitarrid. Nõunikud hakkasid selle üle arutama, et vaevalt on see minu kodu ja, et võibolla olen oma töökohas.»

Tuleb välja, et Juhkam oligi video tegemiseks end sisse seadnud noortekeskuse bändiruumi, et vihjevideo usutavamaks teha. «Peale suu liigutamise vooru oli raske jääda tõsiseks, kui nõunikud justkui ühest suust ütlesid, et olen ise selle laulu sisse laulnud ja selle mõttega läksid nad ka lõpuni välja. Viimases voorus, ehk ristküsitluses, vastasin küsimustele kobamise peale,» lisas ta.

Eks hea petmise oskus tuligi tal sellest, et on kogu oma elu tegelenud näitlemisega. «Ju ma siis uskusin ise ka seal olles, et oskan laulda. Mingil määral olingi saates justkui topeltagent ehk petsin ka ennast, kuna laulmine ei ole mulle võõras. Põhikoolis ja gümnaasiumis käisin kooris laulmas ja olen osalenud isegi laulupeol. Möödalaulmine tuli minu puhul sellest, et pole pea aasta laulnud ja saates laulsin nii kuidas torust tuli, ehk ei harjutanud kodus väga palju neid laule. Välja arvatud suu liigutamine, mida õppisin pea kolm päeva,» räägib Mihkel, miks tema arvates saates teesklemine nii hästi välja tuli.