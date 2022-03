KELMIKAS KAADER ⟩ Aasta naisartist Yasmyn läheks Putini matusele täpselt nii võrgutavas kostüümis

Unistuste täitumisest rääkides tõdes Yasmyn, et ääretult olulised on inimesed, kes sind ümbritsevad. «Enda ümber peab koguma inimesi, kes usuvad sinusse ja toetavad. Ilma ema ega Kasparita (Yasmyni koostööpartner ja kallim – toim) ma ei oleks siin,» tõdes ta.

Lauljatar tunnistas, et kui otsustas kooli pooleli jätta, ütles ema, et ta peab hakkama nüüd topelt tööd tegema. «See on minuga kaasas püsinud ja tore on näha, et see tasub ära tegelikult.»