ÕNNESOOVID ⟩ Armastatud selgeltnägija Marilyn Kerro sai kolmanda lapse

Jaanuari lõpus tuli avalikuks uudis, et armastatud selgeltnägija Marilyn Kerro on taas lapseootel. Nüüd teatab naine ühismeedias, et kolmas laps on sündinud! «Tere tulemast maailma, pisike ime!» kirjutab Kerro Facebooki tehtud postituses, mille juurde on lisatud sinist värvi südameke, mis võib olla vihje selle kohta, et sündis poeg.