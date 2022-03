OLED VALMIS? ⟩ Taani raskemuusika pärl Hexis raputab juba pühapäeval Tallinna

Intensiivne tuuritamine ei ilmesta aga järjekordset muusikatööstuse poolt ära kasutatud bändi, vaid hoopis kollektiivi enda ambitsioonide realiseerimist — maailma nägemine, enda proovile panemine ja rahvaga suhtlemine. Tänaseks on liikmete jaoks tuuril olek just see, mida nad koduks kutsuvad. Klubisid ja kontserte ei valita aga uisapäisa, vaid otsitakse x-faktoriga skeenesid ja kontsertpaiku, kus elevus on laes mõlemal poolel.