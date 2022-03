Film räägib loo naisajakirjanikust Ingridist, kes on töölähetusel inimestest ja seadustest hüljatud Siinail, kus rühm Palestiina mehi ta pantvangi võtab ja kõrbesse peidab. Peagi leiab Ingrid end aga armumas vangistajatest kõige sümpaatsemasse – Alisse (Ali Suliman). Jõugu juhil Moussal (Firas Taybeh) tekivad olukorda aimates kahtlused, et armumine võib kaasa tuua reetmise, mistõttu muutub ta üha ohtlikumaks ja vägivaldsemaks. Lõpuks õnnestub Ingridil küll põgeneda, kuid see võib osutuda illusiooniks.