SÜDAMLIK KLÕPS ⟩ Mari Ojasaar erilisest hetkest: see jäigi meie päris viimaseks kallistuseks

«See on eelmise aasta maikuu. Oleme Kiku haigusest olnud teadlikud paar nädalat. Käisin tema juures külas. Tagasi Hiiumaale praamile mind tuues peatusime, et hullata looduses. Nii, nagu me alati seda teha armastasime. Naersime ja nutsime koos. Meid valdas suur armastus ja hirm ja suur-suur lootusetunne,» kirjutab Mari Ojasaar Instagrami tehtud postituses.

«Võin öelda, et see jäigi meie päris viimaseks kallistuseks, kui saime teineteist veel nii kaissu võtta. Edaspidi oli tema keha valudes ja kallistasime teda hästi õrnalt,» avaldab Mari ja jagab möödunud aasta maikuus tehtud fotot kollaselt rapsipõllult õega kallistamas.

Ta lisab ka luuletuse:

Luba ma kallistan sind veel üks viimane kord

Veel üks kord

Ja siis korra veel

Ja kui enam sinu keha ei ole, siis

Kallistan sinu hinge

Elu õpetas mulle, et tuleb lasta vabaks, et

Sinul oleks kergem

Elu õpetas, et tuleb lasta vabaks,

Et minul oleks kergem

Mul on tunne, nagu ma elaksin unenäos.

Ja mulle jääb alati see võimalus,

Et ma ärkan ja leian sind enda kõrvalt.

Igatsen meeletult! 🤍

Imelised 18 aastat

Mari Ojasaare kaksikõde Kristi Ojasaar suri tänavu 6. jaanuaril raske haiguse tagajärjel vaid 38-aastaselt. Tema surmast teatas Kristi elukaaslane ja laste isa Mauri Dorbek ühismeedias, kirjutades järgmist:

«Pean suure kurbusega teada andma, et täna kell 12.00 lahkus meie hulgast raske haiguse tagajärjel minu elu armastus, kolm last siia ilma toonud ja neid üles kasvatanud suurepärane inimene ja maailma parim emme, Kristi Ojasaar. Kristi lahkus minu käest kinni hoides. Koos veedetud 18 aastat olid imelised sellise inimese kõrval. Kallis, me armastame ja igatseme Sind! Puhka rahus!»

«Minu kõige kallim ingel!»

Mari ja Kristi olid kogu elu väga lähedased. «Luban pisaratel voolata, sinu pisaratega kohtuda. Nii saame taas üheks. Minu kallis õde on tiivad endale saanud. Seega veedame meie kaks veelgi enam rohkem aega koos. Näen teda igas imelises valguses, looduses metsikute loomadena, võlulindudena, taevas erilise tähena,» kirjutas Mari südamlikus järelehüüdes päev pärast õe surma.

Õe lahkumise hetkel oli Mari viimast kuud lapseootel, mille kohta jagas ta Instagramis järgmisi mõtteid: «Ja kõik, kes loodavad, usuvad, et äkki Kiku hing naaseb meie sekka juba läbi kõhubeebi, siis kes teab... Naeratan selle ilusa mõtte peale ja lasen selle vabaks. Las elu otsustab. Minu sees kasvab elu.»