FOTOD JA VIDEO ⟩ «Ma näen su häält» nõunikega liituvad komöödiakuningas ja särav lauljatar

Sel pühapäeval hakkavad auhinnaraha nimel teesklejaid lauljate seast kõrvaldama Saaremaalt pärit sõbrad Taavi ja Jako. Võiduraha plaanivad noormehed võtta kaasa Küprose reisile taskurahaks. «Ma arvan, et me laululindude seast tunneme varesed ära küll», on nad endas kindlad.

Arvajad Taavi ja Jako. Foto: Rauno Liivand

Abiks saates osalevatele arvajatele on kuulsustest koosnev nõunike kogu. Sel pühapäeval kuuluvad nõunike paneeli Grete Kuld, Tõnis Niinemets, Andrei Zevakin, Estoni Kohver ning külalisnõunikuna astub üles mitmekülgne ja andekas Nele-Liis Vaiksoo.

Nõunikud Estoni Kohver, Tõnis Niinemets, Grete Kuld, Andrei Zevakin ja Nele-Liis Vaiksoo. Foto: Rauno Liivand

Nele-Liis Vaiksoo hindab end keskmiseks inimestetundjaks. «Vahel läheb mu intuitsioon täitsa täppi, aga vahel ikka lumme ka! Ma ei ole väga sinisilmne, kuid üldiselt usun inimeste headusesse ja tahaks loota, et siin saates oskavad kõik laulda, aga kui keegi tõesti viisi ei pea, siis laseme end positiivses mõttes üllatada,» sõnab Vaiksoo.

Nele-Liis Vaiksoo. Foto: Rauno Liivand

Ka Tõnis Niinemets ütleb, et tal on väga hea intuitsioon ning teda haneks tõmmata ei ole sugugi lihtne. «Mul on omad kriteeriumid ja nõksud, mida esinejate juures jälgin ja oskan tähele panna, seega arvan, et mind ei ole kerge ära petta,» lisab Niinemets.

Nõunikud tööhoos. Foto: Rauno Liivand

Julged etteasted

Ühismeedias palju kiidusõnu saanud tundmatud lauljad ja teesklejad on pakkunud eelnevates saadetes meeleolukaid ja julgeid etteasteid. Saatesse tundmatute lauljate ja teesklejate leidmine on olnud väga salapärane protsess, et vaatajas säiliks üllatusmoment ning põnevus.

«Need on väga tublid inimesed, kes on tulnud saatesse tundmatuteks. Nad on kõige paremas mõttes meelelahutajad, kui nad ei pea klassikalises mõttes viisi, siis nad pakuvad sõud ja see tõesti ongi naljakas,» lisab saate režissöör Anna Stepanova.

Seitse tundmatut, kellest osa oskab laulda, osa aga teeskleb laulmist. Foto: Rauno Liivand