KUULA ⟩ Merilin Mälk avaldas koos noore räppariga uue singli: see unistus oli mul pidevalt alateadvuses

Loo muusikale ja sõnadele andis panuse Steven Ilves ja produtsendiks on Gevin Niglas .

«Juba peale «Miljon sammu» ilmumist oli mul pidevalt alateadvuses väike unistus teha mõne Eesti räppariga koos lugu,» avaldas Mälk. «Ma justkui otsisin ja sundisin ennast leidma kedagi, kellega duetti teha, aga nii lihtsalt ei tahtnud see juhtuda. Hiljaaegu kohtusin esimest korda Säm’iga – meil oli kaks esinemist koos. Mina ei kõhelnud küsida, et kas võiksime koos midagi proovida ja säm ei kõhelnud ära öelda.»

Lauljatari sõnul tekkis neil kohe hea klapp. «Kõik sujus nii ideaalselt, alles tuli idee ja nüüd on lugu juba kõigile kuulatav. Kogu protsess oli väga mõnus, kogesin suisa külmavärinaid, kui esimesed viisijupid tekkisid. See on kirjeldamatu tunne.»