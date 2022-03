Oscarite nominendid saavad galaõhtul kinkekotiga tükikese maad Šotimaal

Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva toimub tänavune Oscarite auhinnagala. Kuigi õhtu lõpuks lähevad kuldmehikesega koju vaid vähesed, siis kinkekoti saavad paljud Oscari nominendid. See aasta on kinkekoti väärtuseks 91 000 eurot ja selles on ka tükike maad Šotimaal.