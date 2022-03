VIDEO ⟩ Ukraina transnaised: meid peetakse meesteks ja sõjaseadusele viidates öeldakse, et minge sõdima

Briti väljaande theguardian.com andmetel on sajad Ukraina transsoolised naised üritanud jõuda naaberriikidesse, Poola, Tšehhi ja Ungarisse, kuid neisse suhtutakse halvasti ja nad on Ukrainasse tagasi saadetud soovitusega sõdima minna.

Ukraina transsooline naine Judis sõnas, et Poola piirivalvurid ei pidanud teda naiseks, kuigi passi järgi on ta naine. Ka ta sünnitunnistusel on sugu muudetud naiseks. Judise sõnul kiskusid poolakad ta juukseid, et teha kindlaks, kas tal on parukas.