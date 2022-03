FOTOD JA VIDEOD ⟩ Kino, saun ja kullatud vetsutarvikud: Putini luksusjaht on väärt pea terve miljardi

Teadaolevalt Putinile kuuluv luksusjaht on 23. märtsi seisuga Itaalias.

Venemaa presidendi Vladimir Putini kuuekorruseline luksusjaht on teadaolevalt väärt 990 miljonit dollarit. Kirjandusest tuntud Pärsia kuninganna järgi nime saanud luksusjaht on nagu väike linn, kus kõik pinnad on kaetud kas kulla või marmoriga.