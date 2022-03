FOTOD JA VIDEO ⟩ «Südamesoov» kingib uue naeratuse Mallele, kellel oli hambaid vähem kui kahel käel sõrmi

Hooldajana töötava Malle elu keerleb ümber oma laste, lastelaste ja poja Marko, kes 37-aastase mehena on ränga õnnetuse tagajärjel igavesti justkui kolmeaastane.

Mallet tuntakse Järvakandis lahke ja abivalmis naabrinaisena, keda elu ei ole just kätel kandnud. Ta on vanaemaks 20 lapselapsele ja emaks seitsmele lapsele, kellest üks ei kasva kahjuks kunagi suureks.

Järjepideva töö ja tegelemise tulemusena saab ta nüüd, 37-aastasena, ise siiski ringi liikuda, kuid rääkida ei suuda ta sõnagi. Nii on hooldajana töötav Malle eluaegne hooldaja ka oma täiskasvanud pojale, keda ei saa hetkekski päris üksi jätta.

Hambaid on vähem kui sõrmi

Teiste eest hoolitsedes on Malle ennast alati tagaplaanile asetanud ja nii ei ole ta juba 36 aastat hambaarstil käinud. Selle tulemusena on tal hambaid suus vähem kui kahel käel sõrmi. Malle tütar Liisi palus «Südamesoovi» meeskonda appi, et tema ema saaks lõpuks ometi uuesti ilma häbenemata naeratada.