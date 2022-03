VIDEO ⟩ NASA: meie päikesesüsteemist väljaspool on tehtud kindlaks üle 5000 planeedi

Inimkonda on alati huvitanud küsimus, kas lisaks Linnutee galaktikas asuvale Maale on universumis veel elu. Vastuse leidmine muutub teaduse arenedes aina töömahukamaks, kuna uurimisala on enneolematult suur. USA kosmoseagentuur NASA teatas 21. märtsil, et väljaspool meie päikesesüsteemi on tehtud kindlaks rohkem kui 5000 planeeti.