Juku-Kalle Raid: kuidas maitseb venelaste kokkuklopsitud «hamburger»

Venemaal on iidsetest aegadest peetud au sees varastamise üllast kommet. Nii ei tule ise midagi välja mõelda, vaid võib mujalt "üle võtta", väheke kohandada ning rääkida omal maal "uutest saavutustest" ja "leiutistest". Nõukogude ajal koolis käinuna mäletan väga hästi, et sealse ingo kohaselt olid kõik tähtsamad vidinad maailmas venelaste leiutatud.

Tehniliste ideede vargusega kaasneb veel üks vargus: autoriõigust ja intellektuaalset omandit ei peeta millekski. Kõik on kollektiivne.

Nende ostude taga oli Stalini poolt läkitatud toitlustuse rahvakonissar Anastass Mikojan . Mikojan tundis ameeriklaste leiutiste vastu lausa nõrkust, vähemalt nii on väitnud tema kaasaegsed.

Hamburgerid igal juhul tulid. Ent ehtvenelike mööndustega. Kõigepealt muidugi – sihukest võileiba ei sobinud otse loomulikult nimetada "läänepäraselt". Täpselt nagu nüüd, mil MacDonaldse "M" on keeratud külili, nii et moodustub vene "V" ja tekib logo uuele "ketile", mille nimeks "Onu Vanja". Venelased panid oma purksile nimelks "kotlett Moskva moodi".

Kui tehasel Moskvas lint läbi lõigati olid kukli vahel tõesti kotlett, salat, tomat ja hapukurk. Ent seda vaid esimestel nädalatel ja kuudel. Mõned USA saatkonnatöötajad on oma mälestustes rääkinud, et kõigepealt kadus kukli vahelt tomat, siis salat ja seejärel hapukurk. Vähe sellest. Natukese aja pärast kadus ka ülemine kuklipool, nii et alles jäi tavaline saiakonts pihviga.