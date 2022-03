PUTINIL VESI AHJUS? ⟩ Venemaa eliit tahab Putinit kukutada?

Ukraina ministeerium väidab, et Venemaal on kerkimas äri- ja poliitilisest eliidist hulk mõjukaid inimesi, kes tahavad Putinit tõrjuda. Teadete kohaselt on rühmitus Putini järglaseks maalinud Venemaa julgeolekuteenistuse juhi ja ühe Putini kaaslase Aleksandr Bortnikovi .

Luureteenistuse andmetel on Putin ja Bortnikov on sattunud lahkarvamustesse pärast seda, kui Putin süüdistas Bortnikovi «saatuslikus valearvestuses,» ehk aeglaselt kulgevas ja kulukas rünnakus Ukraina vastu.

Karmimad sanktsioonid Venemaale on suurendanud survet Putinile. Sõda, mis pidi kestma hinnanguliselt paar päeva, on veninud juba neljandat nädalat. Lääneriigid on selle aja jooksul konfiskeerinud mõjukate Vene oligarhide vara üle maailma. Seega on suur põhjus Putin välja vahetada.