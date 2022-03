Katariina Libest saab «Maamees otsib naist» uus saatejuht

Näitleja Katariina Libe aitab uuel saate hooajal neil karustel meestel just seda õiget leida, sest Kanal2 andis äsja sotsiaalmeedia vahendusel teada, et temast saabki uus saatejuht. Loodame, et ta leiab maameestele armastuse!

Libe rääkis Elu24-le, et tulemas on tõepoolest üks põnev ja südamlikult ilus hooaeg. Ta tunnistab, et tal puudub täielikult selline radar endal, mille abil aimata, kas tutvunud inimeste vahel on susin või mitte.