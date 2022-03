KLÕPSUD ⟩ Peagi pisipoega tervitav Ingrid Teesalu jagas armsaid kaadreid

Jaanuaris Kristiina Heinmetsa taskuhäälingus «Eesti naine» avaldas uudisteankur, et aprillis on oodata perre pisipoega.

«Ausalt öeldes väikestest poistest ei tea ma midagi. Et kuidas nendega mängida ja mis neile meeldib. Mul on nii palju küsimusi, et kuidas ühte poissi kasvatada,» tunnistas ta. «See saab olema üks väga põnev teekond!»

Rasedusest rääkides tõdes ta, et lapseootus on küllaltki lihtsalt kulgenud. «Võibolla esimesed kuud olid veidike keerulisemad nagu paljudel.»

Küsimusele, kas poisslapsele on nimi juba välja mõeldud, vastas Teesalu, et ootavad lapse sünnini. «Siis vaatame talle otsa ja teeme lõpliku otsuse. See on väga suur vastutus,» nentis ta, öeldes, et kutsuvad kõhubeebit siiski juba ühe kindla nimega.