SÜDANTLÕHESTAV ⟩ Viimase Mariupolist põgenenud ajakirjaniku järelehüüe: nüüd ei ole seal enam kedagi

Mstõslav Tšernov on Harkivist pärit The Associated Pressi videoajakirjanik. See on tema kirjeldus Mariupoli piiramisest, mis on dokumenteeritud koos fotograaf Jevgeni Maloletkaga.

Mariupol, Ukraina.

Venelased jahtisid meid. Neil oli nimekiri inimestest, sealhulgas meie, ja nad tahtsid meid kätte saada. Olime viimased rahvusvahelised ajakirjanikud, kes veel Mariupolisse olid jäänud ja seal juba üle kahe nädala selle piiramist dokumenteerinud.

Me olime parasjagu haiglas, kui sõdurid koridore läbi hakkasid kammima. Arstid andsid meile oma valged kitlid, et saaksime ennast haigla töötajateks maskeerida.

Hommikuvalguses tormas järsku sisse kümmekond sõdurit. Nad karjusid: «Kus kurat need ajakirjanikud on?» Vaatasin nende siniseid käepaelu, mis pidid märkima Ukraina sõdureid, ja püüdsin ära arvata, kas nad on maskeerunud venelased või mitte. Astusin siiski välja, et ennast tuvastada.

«Oleme siin, et teid välja aidata,» ütlesid nad. Operatsioonisaali seinad värisesid suurtüki- ja kuulipildujatulest ning turvalisem tundus hoones sees viibida, kuid Ukraina sõdurid olid saanud kindla käsu meid endaga kaasa võtta.

Me jooksime tänavale, jättes maha arstid, kes olid meile pelgupaika pakkunud, rasedad naised, keda oli pommitud, ja inimesed, kes magasid koridorides, sest neil polnud kuhugi mujale minna. Tundsin end kohutavalt, sest jätsin nad kõik maha.

Need üheksa, võibolla kümme minutit, mil me üle tänavate ja pommitatud kortermajade vahelt läbi jooksime, tundusid justkui terve igavik. Aega mõõdeti ühest mürsust teiseni, me olime hirmust krampis ja hing kinni. Lööklaine lööklaine järel raputas mind ja mu käed muutusid külmaks.

Rusudes Mariupol. Foto: AP / Evgeniy Maloletka / Scanpix

Lõpuks jõudsime ühe kohani, kust soomusautod meid pimedasse keldrisse viisid. Alles siis saime teada, miks ukrainlased meid haiglast välja tõid, riskides ka oma sõdurite eluga.

«Kui nad teid tabavad, panevad nad teid kaamera ette tunnistama, et kõik, mida filmisite, on vale,» ütles tõe avaldanud politseinik. «Siis oleks kõik teie jõupingutused siin olnud asjatud!»

Ohvitser, kes varem oli meid lausa anunud, et kogu maailmale tema surevat kodulinna näitaksime, palus nüüd, et lahkuksime. Ta tõukas meid tuhandete lömmis autode poole, mis Mariupolist lahkuma valmistusid.

Oli 15. märts. Meil ​​polnud õrna aimugi, kas pääseme sealt eluga või mitte.

...

Ukrainas Venemaa piirist vaid 32 kilomeetri kaugusel asuvas Harkivi linnas üles kasvades õppisin teismelisena ka relva käsitsemist. See tundus mõttetu. Arvasin, et Ukrainat ümbritsevad vaid sõbrad.

Olen sellest ajast peale kajastanud sõdu Iraagis, Afganistanis ja vaidlusalusel Mägi-Karabahhi territooriumil, püüdes maailmale hävingut näidata. Kuid kui kõigepealt ameeriklased ja seejärel eurooplased talvel oma saatkonna töötajaid Kiievist evakueerima hakkasid ja ma oma kodulinna vastas asuvate Venemaa vägede kogunemise kaarte nägin, oli mu ainus mõte: «Mu vaene kodumaa!»

Sõja esimestel päevadel pommitasid venelased Harkivi Vabaduse väljakut, kus ma oma 20. eluaastani hänginud olin.