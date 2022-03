OOTAMATU ⟩ Tuntud Eesti näitlejat fännanud tõsielutäht avastas, et nad on hoopis sugulased

Elu24-le rääkis Haapsalus elav Laura, et tema tädi, kes tegeleb sugupuu koostamisega portaalis Geni, avastas üllatava kauge sugulase.

«Kuna viimati uuendasime seda kuus aastat tagasi ja vahepeal on perre uusi liikmeid lisandunud, siis ta hakkas eile seda täiendama ja uurima,» sõnas Laura.

Niisiis avastas tädi sugulussidemed näiteja Sepo Seemaniga , kes on muuhulgas sündinud samuti Läänemaal, täpsemalt Noarootsis.

«Olen fangirl'inud (olnud suur austaja – toim) seda meest elu aeg ja nüüd tuleb välja, et me sugulased,» väljendas Laura Instagramis hämmingut.

Uue kuulsa sugulasega ta aga kontakteeruda esialgu ei plaani. «Nemad ju mind ei tunne ja siis oleks veider niimoodi kirjutama hakata. Eesti on nii väike ka, et põhimõttelised kõik on omavahel sugulased.»