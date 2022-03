VIDEO ⟩ Harkivis hukkus Vene rünnakus 96-aastane neljas koonduslaagris ellu jäänud mees

Venelaste rünnakus elu kaotanud Boris Romantšenko lapselaps Julia Romantšenko sõnas meediale, et ta sai Harkivi Saltivka linnaosa ründamisest teada 18. märtsil sotsiaalmeediast. Ta küsis siis sotsiaalmeedia kasutajatelt, kas nad teavad, mis on saanud Boris Romantšenkost. Naine sai video, millel on näha, et põles maja, kus ta vanaisa elas. Kuna oli juba väljas liikumise keelu aeg, siis ta ei saanud minna kontrollima, kas vanaisa oli elus.