VIDEO ⟩ Vaata, milline näeb välja 500 tundi valminud kleit

Prantsuse luksuskaupade ettevõtte Christian Dior YouTube'i kanalil on video, mis tutvustab ühe reklaamikampaania tarvis valminud kleiti. See on disainitud Iisraeli-USA näitleja Natalie Portmani jaoks, kes on Diori reklaamnägu.

Kleit on inspireeritud lillekimbust, mis sisaldab jasmiini, hüatsinti ja viljapäid. See jutustab pastoraalse loo, milles väljendub igandlik ja antiikne kultuur, kus oluline roll on joonistustel. Kleit on kaetud tikitud lilledega ning kogu rõivas on peen käsitöö ja tehtud imelisest siidist.