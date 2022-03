GALERII ⟩ «Pilvede all» tuleb taas: piilu, mis toimus sarja võtteplatsil!

«Kui sarjaga 2010. aastal alustasime, oli plaanis teha vaid üks hooaeg, alguse ja lõpuga lugu, kuid vaatajad võtsid sarja nii hästi vastu, et lõpetamine ei tulnud kõne allagi. 11 aastat, 22 hooaega, 300 osa hiljem on see tunne alles,» nentis sarja produtsent Toomas Kirss. «Teadsime, et kui ka teeme pausi, siis see on ajutine, sest nii näitlejate kui tootmismeeskonna sünergia on niivõrd hea, selle pealt saame iga hetk jätkata,» lisas ta.