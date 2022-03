Laupäeval toimus baaris Odeon meeleolukas rokifännide kokkusaamine. Lavalaudadelt käis läbi koguni seitse ehedat Eesti bändi: No More Fridays, Ziggy Wild, Di'Artist ehk Diana Toomingas, Räpina Jack, Bourbon Sugar, The Lou Lous ja Teravmoon. Kontserdi piletitulu annetati Punasele Ristile.