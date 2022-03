VÄGEV PILT ⟩ Kertu Jukkum seisis aktiivse vulkaani kraatri ääres: sõnulseletamatult ilus vaatemäng

«See päev, mil ma seisin aktiivse vulkaanimäe kraatri ääres ja nägin veripunast magmat mulisemas kraatri põhjas,» kirjutab Jukkum postutuse all. Ta märkis, et äärel seistes tungis talle ninna talumatu väävlihais. «Sõnulseletamatult ilus vaatemäng kinnitamas veel kord: me oleme pisikesed putukad looduse ja selle uskumatu väe kõrval!»