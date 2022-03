ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: proovi ise valmistada õiget ukraina borši!

Borš on tegelikult ka peedisupp. Ukrainlased ei ole venelased ja borš ei ole tulnud vene köögist. Borš on küll populaarne nii Venemaal, Valgevenes, Leedus, Bulgaarias ja paljud on kohanud kusagil menüüs ka näiteks nimetust Moskva borš, kuid see ehtne on ikkagi pärit Ukrainast. Seda tõsiasja peab ikka ja jälle meelde tuletama.