«Maskis laulja» teises saates istub külaliskohtuniku tooli ajakirjanik Kärt Anvelt

Kärt Anveltil on maskisaatega väga soe suhe, sest ta ise peitis end «Maskis laulja» avahooajal Lõvi kostüümi sees, võites vaatajate südamed imeliste etteastetega. Pühapäevases saates on Kärt Anveltil võimalus näha sõud ka detektiivide vaatenurgast ning mõistatada, kes peidavad end Tordi, Ükssarviku, Kaheksajala, Sinise ahvi ja Hirve kostüümides.

Tänavuse «Maskis laulja» kümme tegelast on Kaheksajalg, Ronk, Lumehelbeke, Jänes, Tort, Malekuningas, Hirv, Ööliblikas, Sinine Ahv ja Hirv.

Maskid on loodud kahe andeka kostüümikunstniku poolt. Liisi Eesmaa meistritöödeks on Kaheksajalg, Sinine Ahv, Hirv, Malekuningas ja Ükssarvik. Grete Laus-Evestuse ideedest on sündinud Lumehelbeke, Ööliblikas, Jänes, Tort ja Ronk.