SKANDAAL? ⟩ Miss Globali rahvahääletuse võitnud Merylin Nau on võistluse osas skeptiline: siin taga on rohkemat, kui pealtnäha paistab...

Eestist Miss Global võistlusel esindav Merylin Nau annab Instagramis teada, et on jõudnud tänu Instagramis toimunud rahvahääletusele võistluse top 10 sekka. «Kuna Eesti võitis rahvahääletuse Miss Globalil, siis võistlusel on top 10-sse koht garanteeritud,» rõõmustab naine Instagramis. «Seda kõike tänu teie häältele,» on ta tänulik oma toetajatele.