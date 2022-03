GALERII ⟩ Saage tuttavaks! «Naabrist parema» uue hooaja osalejad on teie ees!

Madis on õppinud kokaks ja köögis juba viisteist aastat tegutsenud, kuid töötab praegu hoopis IT-valdkonnas, pakkudes toiduelamusi vaid cateringi vormis. Paar retsepti on ta täiuseni viimistlenud ja saanud hakkama tükiga, millest paljud vaid unistavad – tema valmistatud käsitööd ehk Kase Pestot saab osta nii Stockmannist kui ka Rimist.

Saatesse kandideerimine on Kertu õhutusel tehtud julgustükk. Kummalgi paarilisel pole aimugi, mis imeloom see ehitus võiks olla. Madis on öelnud, et tegelikult laseks ta lambipirnigi parema meelega hoopis töömehel vahetada.

Johanna Nõupuu (26) ja Reio Moor (28) - perekond püsimatud

Õeks õppinud, kuid varem ka koka, teenindaja, noorsootöötaja ja kauplusejuhatajana töötanud Johanna ning autovaruosade müügimehe, hobibaarmani, ehitaja ja pärlilaeva töölisena leiba teeninud Reio suurim töö on praegu oma 1-aastase väikese poja eest hoolitsemine. Koos on läbi tehtud aga nii mõndagi, sest paar on Johanna ja Reio juba kaheksa aastat.

Johanna ja Reio armastavad kõike koos teha ja nende pere motoks on «go with the flow» ehk vooluga minnakse kaasa ning kõik uued põnevad plaanid võetakse pikemalt mõtlemata ette ja vaadatakse jooksvalt, kuidas need siis lõpuks päriselt ära teha. Pereelu on harmooniline, samas on mõlemas piisavalt tugevat karakterit, et kõik välja öeldud saaks.

Johanna on tegelenud võrkpalliga ja teab tänu sellele hästi, kui tugev võistlushimu temas peitub. Reio hobiks on baarmanitöö ning alati positiivne suhtumine ja pidev suhtlemine toidavad ta vaimu paremini kui miski muu.

Noor pere tahab oma elu viia armsasse paika Läänemaal, kus asub krunt, mis on saadud kalli vanaema käest kingituseks ja kus juba ühist tulevikku ette kujutatakse. Värskete lapsevanemate jaoks on perekond kõige tähtsam ja seepärast on ka oluline, et neil oleks koht ja võimalus kõigi lähedastega samas kandis tegutseda. Väike maja, mida nad juba hellitavalt Lepatriinu saunamajaks kutsuvad, on samm selle unistuse täitumise teel.

Saunamaja saab nende unistustes olema koht, kus täituvad kõik head plaanid. Looduslähedased toonid kohtuva seal industriaalse stiiliga, off-grid moodsa kujundusega. Külalistega aja veetmiseks on olemas oma baar ja saunas on kindlasti ka vann, sest vannis käimine on mõlema arvates üks parimaid vaba aja veetmise viise.

Sigrid Ojavee (27) ja Katariina Peksar (27) - seiklushimulised sõltumatud itinaised

Parimad sõbrannad ja vinged IT-naised Sigrid ja Katariina on kindlad, et mehi neil küll vaja ei lähe. Mõlemad on hiljuti pikematest suhetest välja tulnud ega oota uusi printse. Kuid neil on usku, et Tinder võib olla koht, kust endale vajadusel hakkajaid ehitusmehi leida.