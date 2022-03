Ukrainalasi abistav Jane: annetuste voog võiks väheneda, aga kesta kauem

Eestis abistab Lumi viit perekonda ja 13 inimest, samuti on ta jätkuvalt ühenduses ukrainlastega, kellega ta Ukrainas Kiievi lähistel külas elades sõbrunes. See, mida nad talle praegusest olukorrast räägivad, on aga erinev.

«Täpselt nii nagu see sõjaaeg on olnud, on ka nende psühholoogiline laine olnud erinev. Alguses oli suur ehmatus, teadmatus,» räägib vabatahtlik, et nüüd hakkavad ukrainlased juba ära harjuma sellega, et kogu aeg pommitatakse ja sireenid käivad.

Lumi selgitab, et inimesed ei taha enam Ukrainast ära tulla. «Nad ei ole väga rändav rahvas. Neil on väga raske oma kodust lahti lasta.» Lumi tõi näite, et üks Ira, kellega ta seal suhtleb, läheb igal öösel keldrisse magama. «Tal pojad käivad juba sõjaõppustel. Kõige noorem poiss on 15 ja kõige vanem on peaaegu 30.»

«Tema pigem lohutab mind. See on lumepalliefekt – meie näeme siin seda ja tema on tegelikult kohapeal ning temal ei ole nii hirmus nagu meile siin paistab. Meie näeme pommitatud maju, aga tema on omas külas, kus otseselt tema naabermaja ei pommitata,» selgitab Lumi.

Lumi märkis, et ukrainlased on eestlastele rohkete annetuste eest tõesti väga tänulikud. «Aga me ei tea, kaua see kestab ja kauaks meile ukrainlased siia jäävad ning palju neid meile tuleb. Võib-olla võiks annetuste voog väheneda ja selle võrra kesta kauem.»