VIDEO ⟩ Kuulsa Willendorfi Veenuse päritolu tehti kindlaks

Austria ja USA teadlased uurisid kuju uuesti, et saada teada, millise Euroopa piirkonna kivist see valmistatud on ja nad said üllatuse osaliseks. Ilmnes, et Veenus on valmistatud kivist, mida leidub Austriast sadade kilomeetrite kaugusel Põhja-Itaalias, kirjutab livescience.com.