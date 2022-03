Muuseumi renoveerimise saaga – ehitus seisab ja töömees pole palka siiamaani kätte saanud

Tartumaal Peipsiääre vallas Kolkjas asub Kolkja vanausuliste muuseum, kus alustati 2021. aasta alguses renoveerimistöödega. Kõik oleks pidanud valmis saama eelmise aasta lõpuks, kuid nüüd on seis selline, et tööd on pooleli ja ehitus seisab. Vald ajab süü ehitaja kaela, ehitaja veeretab aga vastutuse valla õlule. Alltöövõtja on meeleheitel, sest pole siiamaani palka kätte saanud. Elu24 uuris asja.