Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba jagas Twitteris kaadrit Mariupoli draamateatrist enne sõda ja võrdluseks nüüd, kui Vene väed on selle maatasa pommitanud. Vaatepilt on masendav.

«Järjekordne kohutav sõjakuritegu Mariupolis: massiivne vene vägede rünnak draamateatrile, kus sajad süütud inimesed end varjasid. Hoone on nüüd täielikult hävinenud. Venelased pidid teadma, et see on tsiviilisikute varjend. Päästke Mariupol, peatage Vene sõjakurjategijad,» kirjutas minister Twitteris.