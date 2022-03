VIDEO ⟩ Miljonid fännid rõõmustavad! Kümme päeva kadunud olnud Ukraina sõdur andis endast lõpuks märku

3. märtsil hakkas levima kuuldus, et sõdur on lahingus surma saanud, kuid siis postitas Hook uue video, milles teatas, et on siiski elus.

Kuid lõbusate videotega tuntust kogunud Ukraina sõdur Alex Hook kadus jäljetult taas kümneks päevaks ning tema fännid olid murest murtud. «Kas tõesti võis mees oma viimases videos saatust ette ennustada ja lahingus surma saada?» küsisid sõduri jälgijad veebis. «Palun postita midagi, et teaksime, et oled elus,» palutakse tema videote kommentaariumites. «Juba mitu päeva vaikust... Ma hakkan kohe nutma!»

Nimelt lausus sõdur seni viimases postituses järgmist: «Normaalne inimene ei ärka hommikul mõeldes, et täna on tema elu viimane päev. Minu jaoks on see privileeg, mitte needus.»

Kõik mehe fännid hoidsid kõvasti pöidlaid, et juba varsti teataks Hook, et temaga on siiski kõik hästi - täpselt nii läkski! Hook jagas neljapäeval oma Tiktoki kontol videot ning kinnitas, et on endiselt elus!

Lisaks kostitas Ukraina sõdur miljoneid fänne ka ühe teise toreda videoklipiga, mida saab vaadata allpool.