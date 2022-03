FOTOD JA VIDEO ⟩ «Südamesoov» toob täna ekraanile Lee, kes on terve oma elu pühendanud hätta sattunud loomade aitamisele

Loomade suurim lootus Lee teeb kõik selleks, et kõigil elusolenditel tema ümber oleks võimalus elule. Juba päris pisikesest peale on tal hoolt jätkunud kõigile väiksematele ja suurematele loomadele, kes vähegi võiks abi vajada. Oma ema meenutustes oli ta vaid kuueaastane, kui esimesed hiirepojad päästis.

Aitamine on saatnud Leed terve elu. Kaheksa aastat tagasi leidis ta aiast oravapojad, kellele elulootust ei antud. Sel ajal polnud Eestis kohtagi, kust üksi jäänud metsloomapoegade aitamiseks head nõu saada, nii et oravapoiste päästmiseks polnud muud varianti, kui loota internetiotsingu ja loomuliku ande peale.

Viis aastat tagasi lõi Lee koos mõttekaaslastega Eesti Metsloomaühingu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid loomi ja loomalapsi, kes on tihti inimese süül viga saanud või valel hetkel üksi hätta jäänud. Aidatakse kõiki abivajajaid nende suurusest ja liigist sõltumata.

Kõrghooajal kevadel ja suvel on Lee juures pidevalt kümneid poputamist vajavaid metsaelanikke, kelle eest hoolitsemine võtab suurema osa päevast. Talvel on suurim mure aga metskitsedega, kes end rapsipõllul maiustades mürgitavad, loiuks, pimedaks ja isutuks jäävad ning vajavad transporti kohta, kus ohutult toibuda. Praegu on kitsede ainus hea võimalus ellu jäämiseks see, kui metsloomaühingu vabatahtlik viib nad oma auto pakiruumis abistaja juurde.