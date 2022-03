KUI ROMANTILINE ⟩ Koomik Pete Davidson põletas Kim Kardashiani nime igaveseks oma nahale

Asi on ametlik – Kim Kardashian on suhtes endast 13 aastat noorema koomiku Pete Davidsoniga. Kim tunnistab, et võttis kaua hoogu, et sotsiaalmeedias suhtest teada anda. Kogu dilemma – kas postitada või mitte – oli tema jaoks väga keeruline, sest viimane kord, kui ta värskes suhtes oli, polnud Instagrami veel olemaski.